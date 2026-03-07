Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü Venüs, Satürn ile birleşiyor ve bu birleşme, zıt burcun olan Koç'ta gerçekleşiyor. Bu etkileyici kavuşum, aşk hayatında bazı önemli değişikliklerin habercisi olabilir.

Bu enerji, güçlü bir karar verme ihtiyacını beraberinde getiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, belki de bugün ciddi bir adım atma konusunda düşüncelere dalabilirsin. Belki de ilişkini bir üst seviyeye taşıma zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de bu enerji seni nikah masasına kadar götürebilir.

Tabii bekarsan da bu enerjiden nasibini alacaksın. Karşına çıkan kişi, ilk başta sadece geçici bir heves gibi görünebilir ama unutma ki bu kavuşum, kalıcı etkiler yaratabilir. Bu kişi, hayatında kalıcı bir yer edinmeyi hak ediyorsa, ona bir şans vermekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…