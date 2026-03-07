Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde senin için oldukça ilgi çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Venüs ile Satürn, zıt burcun Koç'ta bir araya geliyor. Bu birliktelik, özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında ciddi bir dönemeç oluşturuyor. Yani bugün, belki de uzun zamandır belirsiz olan iş ortaklıkları ya da beklediğin sözleşmeler gibi konular netleşebilir. Ancak bunun için senin de net olman, belki de ilk kez sadece “evet” ya da “hayır” demen gerekebilir.

Tam da bu yüzden, bugün diplomasiyi bir kenara bırakıp dürüstlükle hareket etmeni öneriyoruz. Etrafındaki insanların kırılmasından endişelenmeyi bir süreliğine askıya alman gerekebilir. Unutma ki iş hayatı duygusal hassasiyetleri değil, profesyonelliği ve kararlılığı gerektirir. Ayrıca, hızlı hareket etmek ve fırsat varken başarı için güçlü adımlar atmak da bu dönemde önceliğin olmalı. Zira bu dönem, senin için hem kişisel hem de profesyonel anlamda önemli bir dönüşüm ve netleşme süreci olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…