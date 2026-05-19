Set Emekçisi Yener Yalçın Sahil Çekimlerinin Ne Zorluklarla Yapıldığını Paylaştı

Yıllardır dizi-film sektöründe set ekibinde yer alan Yener Yalçın, çektikleri bir reklamla soruya yanıt verdi. Yazın yayınlanmak üzere çekimleri yapılan bir reklamda kış olsa dahi istenen yaz hissiyatını verebilmek için birçok hazırlık yapıldığını gösterdi.

Yağmurlu bir günde sahil çekimi yaptıklarını anlatan Yalçın, bir yandan reklamda yer alacak oyunculara şemşiye tutulduğunu, bir yandan güneş gibi gözükmesi için ışıkların ayarlandığını anlattı. Aynı zamanda ekipmanların da yağmurdan zarar görmemesi için üzerine branda gerildiğini ekledi. Anlayacağınız dizi-film sektörü öylesine gelişti ki mevsim fark etmeksizin istenen çekimler yapılabiliyor.