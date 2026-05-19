Set Emekçisi Yener Yalçın Sahil Çekimlerinin Ne Zorluklarla Yapıldığını Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.05.2026 - 15:24

Hem TikTok fenomeni hem de set emekçisi olan Yener Yalçın, dizi-film sektörüne dair paylaşımlarıyla viral olmaya devam ediyor. Sektörün bilinmeyenleri açıklayarak etkileşimlerin odağı haline gelen Yalçın, bu sefer sahil çekimlerinin nasıl yapıldığını gösterdi. Takipçilerinin merak ettiği detayları gün yüzüne çıkaran Yalçın, kışın sahil çekimi yapmanın ne kadar emek gerektirdiğini de göstermişti. Gelin detaylara geçelim…

Set emekçisi Yener Yalçın’a “Sahil çekimleri nasıl oluyor?” sorusu geldi.

Yıllardır dizi-film sektöründe set ekibinde yer alan Yener Yalçın, çektikleri bir reklamla soruya yanıt verdi. Yazın yayınlanmak üzere çekimleri yapılan bir reklamda kış olsa dahi istenen yaz hissiyatını verebilmek için birçok hazırlık yapıldığını gösterdi. 

Yağmurlu bir günde sahil çekimi yaptıklarını anlatan Yalçın, bir yandan reklamda yer alacak oyunculara şemşiye tutulduğunu, bir yandan güneş gibi gözükmesi için ışıkların ayarlandığını anlattı. Aynı zamanda ekipmanların da yağmurdan zarar görmemesi için üzerine branda gerildiğini ekledi. Anlayacağınız dizi-film sektörü öylesine gelişti ki mevsim fark etmeksizin istenen çekimler yapılabiliyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
