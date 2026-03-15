Sevgili Terazi, bu hafta iş hayatında tam bir yeniden yapılanma sürecine giriyorsun. Ofis rutinlerini, verimlilik planlarını ve hatta kahve molalarını bile baştan aşağı yeniden düzenleme zamanı geldi. İş arkadaşlarınla arandaki ilişkilerinde de bir denge kurman gerekiyor. Yardımsever olmakla, enerjini tüketmek arasında güçlü bir çizgi çizmek, hem verimliliğini artıracak hem de sana daha fazla enerji verecek.

Bu arada bir süredir beklenmedik zorluklarla mı boğuşuyorsun? Mesela, bilgisayarın mı çöktü? Yazıcının mı mürekkebi bitti? Teknik aksaklıklar bu aralar tam bir kabus olsa da artık bitti! Zira Merkür retrosunun son bulduğu bu hafta, senin için işleri kolaylaştıracak. Yani, bir yandan sen değişeceksin bir yandan etrafın... Bu da kariyerinde beklediğin perde arkasındaki desteğin ta kendisi olacak!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter karesi, partnerinle arandaki iletişiminde 'mükemmel uyum' arayışını bir miktar abartmana yol açabilir. Küçük detayları büyüterek ilişkinin genelindeki güzelliği gölgelememeye dikkat etmelisin. Beklentilerini gerçekçi bir zemine oturttuğunda, hafta sonunun romantik enerjisini çok daha keyifle yaşayabilirsin. Aşkı fazlaca idealize etmek mi? İşte bundan kaçınmalısın, çünkü aşk kusurları ile güzel! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…