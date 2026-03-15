Sevgili Terazi, bu hafta iş hayatında sana yeni bir soluk getirecek bir döneme giriyorsun. Ofiste her gün yaptığın rutinler, verimlilik planlarını ve hatta kahve molalarını bile yeniden düşünme vakti geldi. Sanki bir ressamın tuvali gibi, iş hayatını baştan aşağı yeniden boyama zamanı geldi. İş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde de bir denge kurman gerekiyor. Yardımsever olmanın ve enerjini tüketmenin arasında bir çizgi çizmek, hem iş hayatında verimliliğini artıracak hem de sana daha fazla enerji verecek.

Bir süredir beklenmedik zorluklarla mı boğuşuyorsun? Bilgisayarın aniden çöktü mü? Yazıcının mürekkebi tam da önemli bir rapor çıktısı alırken mi bitti? Bu teknik aksaklıkların tam bir kabus olduğunu biliyoruz. Ancak bu hafta, Merkür retrosunun son bulduğu bir döneme giriyoruz ve bu senin için işleri kolaylaştıracak. Yani, bu hafta hem sen değişeceksin hem de etrafındaki dünya... Ve bu değişim, kariyerinde beklediğin perde arkasındaki desteği sağlayacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…