Anthropic’in En Yeni Yapay Zeka Modelleri Erişime Kapatıldı
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Yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümetinin yeni ihracat kontrolü kararı sonrası en gelişmiş modellerine erişimi durdurdu. Şirketin Fable 5 ve Mythos 5 adlı yeni modelleri, yabancı kişi ve kurumların kullanımına kapatılmak istenirken, Anthropic uyum sağlamak için modelleri tüm kullanıcılar için çevrim dışı bıraktı.
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Yabancı kullanıcı yasağı modelleri tamamen kapattırdı
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Anthropic karara itiraz ediyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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