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Anthropic’in En Yeni Yapay Zeka Modelleri Erişime Kapatıldı

Anthropic’in En Yeni Yapay Zeka Modelleri Erişime Kapatıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2026 - 09:48
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Yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümetinin yeni ihracat kontrolü kararı sonrası en gelişmiş modellerine erişimi durdurdu. Şirketin Fable 5 ve Mythos 5 adlı yeni modelleri, yabancı kişi ve kurumların kullanımına kapatılmak istenirken, Anthropic uyum sağlamak için modelleri tüm kullanıcılar için çevrim dışı bıraktı.

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Yabancı kullanıcı yasağı modelleri tamamen kapattırdı

Yabancı kullanıcı yasağı modelleri tamamen kapattırdı

ABD hükümetinin kararı, Fable 5 ve Mythos 5 modellerine yabancı uyruklu kişilerin erişimini yasaklıyor. Bu sınırlamanın yalnızca ABD dışındaki kullanıcıları değil, ABD’de bulunan yabancı uyruklu kişileri ve hatta Anthropic çalışanlarını da kapsayabileceği belirtiliyor. Şirket, kuralı ihlal etmemek için modelleri yalnızca belirli kullanıcılar için değil, tüm müşteriler için devre dışı bıraktı.

Fable 5, Anthropic’in daha gelişmiş modeli Mythos 5’in güvenlik önlemleri artırılmış versiyonu olarak sunulmuştu. Mythos 5 ise yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulma konusunda çok güçlü olduğu için daha önce geniş kullanıma açılmamış, yalnızca seçili şirketlere sunulmuştu.

Anthropic karara itiraz ediyor

Anthropic karara itiraz ediyor

Anthropic, hükümetin kararına gerekçe olarak gösterilen güvenlik endişelerine katılmadığını açıkladı. Şirket, Fable 5’in güvenlik önlemlerini aşmaya yönelik bazı iddiaları incelediğini ancak bunun modeli geri çağırmayı gerektirecek ölçekte bir risk oluşturmadığını savundu. Ayrıca güvenlik testlerinde modeli tamamen savunmasız bırakacak evrensel bir yöntem bulunmadığını belirtti.

Şirket, dar kapsamlı bir güvenlik açığı ihtimalinin milyonlarca kişiye sunulan ticari bir modelin kapatılması için yeterli görülmesini eleştirdi. Anthropic’e göre aynı standart tüm sektöre uygulanırsa, gelişmiş yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesi neredeyse durma noktasına gelebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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