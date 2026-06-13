Anthropic’in En Yeni Yapay Zeka Modelleri Erişime Kapatıldı

ABD hükümetinin kararı, Fable 5 ve Mythos 5 modellerine yabancı uyruklu kişilerin erişimini yasaklıyor. Bu sınırlamanın yalnızca ABD dışındaki kullanıcıları değil, ABD’de bulunan yabancı uyruklu kişileri ve hatta Anthropic çalışanlarını da kapsayabileceği belirtiliyor. Şirket, kuralı ihlal etmemek için modelleri yalnızca belirli kullanıcılar için değil, tüm müşteriler için devre dışı bıraktı.

Fable 5, Anthropic’in daha gelişmiş modeli Mythos 5’in güvenlik önlemleri artırılmış versiyonu olarak sunulmuştu. Mythos 5 ise yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulma konusunda çok güçlü olduğu için daha önce geniş kullanıma açılmamış, yalnızca seçili şirketlere sunulmuştu.