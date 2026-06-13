Hem de Vizesiz! Şarm El-Şeyh İçin Hazırlanmış Seyahat Rehberi
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Şarm El-Şeyh son yıllarda gezilecek yerler listesinin yükselen yıldızlarından biri haline geldi. Turkuaz denizi ve rengarenk mercanları ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Eğer buraya gezmeye gelmek istiyorsanız, önce bu gezi rehberine mutlaka göz atın!
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Gitmeden önce bunları mutlaka bilin! ✈
Pasaport sürenizi son dakikalara bırakmayın!
Sıcaklıklara aldanmayın!
Şnorkel yapmadan sakın dönmeyin!
Tekne turuna da en az bir gününüzü ayırın.
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Para konusunda hazırlıklı olun!
Havalimanı transferini önceden ayarlayın!
Şarm'da resort deneyimini bir üst seviyeye taşıyın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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