Hem de Vizesiz! Şarm El-Şeyh İçin Hazırlanmış Seyahat Rehberi

Şarm El-Şeyh'e gitmek için öncelikle dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan ilki eğer Güney Sina bölgesinde kalacaksanız ücretsiz 'Sinai Only' giriş damgasından yararlanarak seyahat edebilersiniz. Ancak bu giriş hakkı genelde sadece 15 gün için ve yine sadece Sina bölgesini gezmek için geçerlidir.

İkincisi ise eğer Kahire, Luksor gibi başka şehirleri de gelmişken görmek isterseniz kötü bir haberimiz var. Buralar için ekstra turist vizesi gerekiyor.