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Hem de Vizesiz! Şarm El-Şeyh İçin Hazırlanmış Seyahat Rehberi

etiket Hem de Vizesiz! Şarm El-Şeyh İçin Hazırlanmış Seyahat Rehberi

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
13.06.2026 - 10:01
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Şarm El-Şeyh son yıllarda gezilecek yerler listesinin yükselen yıldızlarından biri haline geldi. Turkuaz denizi ve rengarenk mercanları ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Eğer buraya gezmeye gelmek istiyorsanız, önce bu gezi rehberine mutlaka göz atın!

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Gitmeden önce bunları mutlaka bilin! ✈

Gitmeden önce bunları mutlaka bilin! ✈

Şarm El-Şeyh'e gitmek için öncelikle dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan ilki eğer Güney Sina bölgesinde kalacaksanız ücretsiz 'Sinai Only' giriş damgasından yararlanarak seyahat edebilersiniz. Ancak bu giriş hakkı genelde sadece 15 gün için ve yine sadece Sina bölgesini gezmek için geçerlidir.

İkincisi ise eğer Kahire, Luksor gibi başka şehirleri de gelmişken görmek isterseniz kötü bir haberimiz var. Buralar için ekstra turist vizesi gerekiyor.

Pasaport sürenizi son dakikalara bırakmayın!

Pasaport sürenizi son dakikalara bırakmayın!

Mısır gezisinde her şeyden önce pasaportunuzun süresi de oldukça önemli. Seyahatten önce pasaportunuzun yeterli geçerlilik süresi olup olmadığından mutlaka emin olun. Daha tatile başlamadan gidiş yolunuzda tadınızı da kaçırmamış olursunuz.

Sıcaklıklara aldanmayın!

Sıcaklıklara aldanmayın!

Burada gündüz sıcaklıklar insanı bunaltsa da akşamları çölde ve tekne turlarında hava oldukça serinliyor. Yanınızda sizi üşütmeyecek ince bir üst, deniz ayakkabısı, güneş kremi ve şnorkel almayı unutmayın. Özellikle denize girerken mercanlar nedeniyle deniz ayakkabısı oldukça iş görüyor.

Şnorkel yapmadan sakın dönmeyin!

Şnorkel yapmadan sakın dönmeyin!

Şarm El-Şeyh'in asıl olayı aslında deniz altı. Birçok otel iskelesinden bile mercanları görebiliyorsunuz. Burası şnorkel yapmak için dünyanın en popüler noktalarından biri. Bu yüzden asla yapmadan dönmemeniz gereken aktivitelerden biridir şnorkel.

Tekne turuna da en az bir gününüzü ayırın.

Tekne turuna da en az bir gününüzü ayırın.

Su altı kadar suyun üstünde vakit geçirmek de oldukça keyifli. Özellikle mercan resifleri ve berrak su deneyimleri için tekne turlarını mutlak tercih edin. Otellerden alınan günlük turlar da oldukça yaygındır. Denizin üstünde vakit geçirdiğiniz her dakika huzuru tüm bedeninizde hissedeceksiniz.

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Para konusunda hazırlıklı olun!

Para konusunda hazırlıklı olun!

Burada yerel para birimi Mısır Poundu (EGP). Turistik yerlerde dolar ve euro kabul edilse bile küçük işletmeler kendi para birimleri ile ödeme isteyebiliyor. Ya da taksi, küçük market ve pazarlar için de küçük banknot taşımak hayat kurtarıyor.

Havalimanı transferini önceden ayarlayın!

Havalimanı transferini önceden ayarlayın!

Şarm havalimanı şehir merkezine çok uzak olmasa da taksiler bu durumdan bazen faydalanabiliyor. Ya da taksilerde pazarlık konusu can sıkabiliyor. Bu yüzden otel transferi veya önceden ayarlanmış ulaşım çoğu zaman çok daha rahat oluyor.

Şarm'da resort deneyimini bir üst seviyeye taşıyın!

Şarm'da resort deneyimini bir üst seviyeye taşıyın!

Eğer tatil anlayışınız iyi bir konaklamaysa ultra her şey dahil  resort seçenekleri Rixos sayesinde oldukça güçlü!  Özel plaj, aquapark, yetişkin konsepti ve çok sayıda restoran seçeneğiyle burada tatilinizi en lüks şekilde geçirebilirsiniz. Özellikle uzun süre otelden çıkmadan dinlenmek için harika bir seçenek.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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