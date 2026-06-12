Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Aslan burcundaki seyri seni sosyal çevrelerin aranan ismi yapıyor. Gideceğin bir açık hava konseri veya katılacağın bir gönüllülük projesi, enerjini zirveye taşıyacak. İnsanlarla bir arada olmak, toplumsal bir amaca hizmet etmek bugün sana inanılmaz bir tatmin sağlıyor.

Topluluklar içinde kurduğun denge, arkadaş gruplarındaki ufak tefek krizleri de önlüyor. Etkinlik planlayıcısı rolünü üstlenerek herkesin keyif almasını sağlayacaksın. Cumartesi gününün coşkulu ritmini sevdiklerinle paylaşarak çoğaltıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkinde arkadaş gruplarıyla çıkılan çifte randevular gündemde. Ancak diğer çiftin yaşayacağı ufak bir gerginlik, gecenizin tadını biraz kaçırabilir. Tabii bu durumda ortamı dengelemek senin zarafetine düşecek. Bekarsan, kalabalık bir festival veya konser esnasında ortak müzik zevkini paylaştığın enerjik biriyle yaz aşkı tadında bir başlangıç yapabilirsin. Gözler senin üzerinde. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...