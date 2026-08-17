Sevgili Terazi, bugün Ay kazanç ve öz değer alanına geçiyor ve aşkta kendine biçtiğin değeri gündeme getiriyor. İlişkin varsa, dün içine düşen şüpheyi bugün bırakmalısın. Elinde somut bir şey yokken kurduğun senaryolar sadece seni yoruyor. Venüs hâlâ burcunda ilerliyor, yani çekim gücün yerinde; kendine güvendiğinde partnerinin sana bakışının da değiştiğini göreceksin.

Bekarsan, kendini iyi hissettiğin için çevren de bunu fark ediyor. Bugün birine yaranmaya, kendini küçük göstermeye ihtiyacın yok. Değerini bildiğin an, sana o değeri verecek insanlar da hayatına giriyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…