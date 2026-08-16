Sevgili Terazi, bugün içine bir şüphe düşebilir. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin derin bağlar alanını etkiliyor. Bu yüzden olmayan bir şeyi varmış gibi hissedebilirsin. İlişkin varsa, içine doğan bu duygunun gerçek mi yoksa kuruntu mu olduğunu ayırt etmelisin. Elinde somut bir şey yokken partnerini sorgulamaya başlarsan, kendi kurduğun senaryo yüzünden ikinizi de yorarsın. Neyse ki yöneticin Venüs bugün Jüpiter’le güzel bir açı kuruyor ve gün sonunda içini rahatlatıyor.

Bekarsan, birine karşı hissettiğin yoğun çekim seni yanıltabilir. Bugün hissettiğin şiddet, o kişinin doğru kişi olduğu anlamına gelmiyor. Kalbini biraz temkinli tutmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…