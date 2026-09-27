Sevgili Terazi, Güneş burcunda ilerlerken Uranüs’le kurduğu uyum sana bu hafta cesaret verebilir. Özellikle işte uzun zamandır kabul edilen bir kuralın aslında gereksiz olduğunu fark edersen bunu sorgulamaktan çekinmeyebilirsin. Üstelik yalnızca itiraz etmekle kalmayıp yerine uygulanabilir bir çözüm koyabilirsin. Haftanın ikinci yarısında bu yaklaşımın nasıl karşılandığı daha net olacak.

Maddi konularda banka, kredi kartı ya da taksitlerle ilgili bir düzenleme yapman gerekebilir. Bir ödemenin tarihi diğer giderlerinle çakışıyorsa son güne bırakmadan seçeneklerini kontrol et. Amaç daha fazla borçlanmak değil, mevcut ödemelerini daha düzenli bir sıraya koymak olsun.

Aşk hayatında ilişkin varsa yakınlık konusunda partnerinle aynı tempoda olmadığınızı hissedebilirsin. Biriniz daha fazla baş başa zaman isterken diğeriniz sosyal programlara ağırlık verebilir; ikisine de yer açmanız mümkün. Bekarsan geçmişten biri yeniden ortaya çıkabilir. Fakat bu kez mesele hâlâ çekim olup olmadığı değil, aynı sorunların yeniden yaşanıp yaşanmayacağı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…