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Terazi Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 28 Eylül - 4 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Eylül - 4 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş burcunda ilerlerken Uranüs’le kurduğu uyum sana bu hafta cesaret verebilir. Özellikle işte uzun zamandır kabul edilen bir kuralın aslında gereksiz olduğunu fark edersen bunu sorgulamaktan çekinmeyebilirsin. Üstelik yalnızca itiraz etmekle kalmayıp yerine uygulanabilir bir çözüm koyabilirsin. Haftanın ikinci yarısında bu yaklaşımın nasıl karşılandığı daha net olacak.

Maddi konularda banka, kredi kartı ya da taksitlerle ilgili bir düzenleme yapman gerekebilir. Bir ödemenin tarihi diğer giderlerinle çakışıyorsa son güne bırakmadan seçeneklerini kontrol et. Amaç daha fazla borçlanmak değil, mevcut ödemelerini daha düzenli bir sıraya koymak olsun.

Aşk hayatında ilişkin varsa yakınlık konusunda partnerinle aynı tempoda olmadığınızı hissedebilirsin. Biriniz daha fazla baş başa zaman isterken diğeriniz sosyal programlara ağırlık verebilir; ikisine de yer açmanız mümkün. Bekarsan geçmişten biri yeniden ortaya çıkabilir. Fakat bu kez mesele hâlâ çekim olup olmadığı değil, aynı sorunların yeniden yaşanıp yaşanmayacağı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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