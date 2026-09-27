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Terazi Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:16
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Eylül - 4 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta ilişkinde yakınlık ve kişisel alan arasında yeni bir denge kurman gerekebilir. Partnerin daha fazla baş başa kalmak isterken sen arkadaşlarınla plan yapmak isteyebilirsin ya da tam tersi yaşanabilir. Bir tarafın sürekli vazgeçmesi yerine haftayı ikisine de yer açacak şekilde planlamak daha iyi hissettirecek.

Bekarsan geçmişinden biri yeniden kapını çalabilir. Bir mesaj geldiğinde eski çekim kolayca geri dönebilir ama yalnızca güzel anıları hatırlama. Sizi daha önce ayıran mesele gerçekten değişti mi, asıl bakman gereken yer burası. İkinci şans ancak ikinci kez aynı hikâyeyi yaşamayacaksan anlamlı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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