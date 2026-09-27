Sevgili Terazi, bu hafta ilişkinde yakınlık ve kişisel alan arasında yeni bir denge kurman gerekebilir. Partnerin daha fazla baş başa kalmak isterken sen arkadaşlarınla plan yapmak isteyebilirsin ya da tam tersi yaşanabilir. Bir tarafın sürekli vazgeçmesi yerine haftayı ikisine de yer açacak şekilde planlamak daha iyi hissettirecek.

Bekarsan geçmişinden biri yeniden kapını çalabilir. Bir mesaj geldiğinde eski çekim kolayca geri dönebilir ama yalnızca güzel anıları hatırlama. Sizi daha önce ayıran mesele gerçekten değişti mi, asıl bakman gereken yer burası. İkinci şans ancak ikinci kez aynı hikâyeyi yaşamayacaksan anlamlı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…