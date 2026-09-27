Sevgili Terazi, bu hafta takılarınla ilgili küçük bir ayrıntı canını sıkabilir. Uzun zamandır taktığın bir küpe ya da kolye birden kaşıntı ve kızarıklık yapmaya başladıysa bölgeyi parfüm veya farklı kremlerle daha fazla yormak yerine takıya birkaç gün ara ver. Özellikle yeni bir takının ardından başladıysa kullanılan materyal sana uygun olmayabilir. Şikâyet büyürse dermatoloğa danış. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…