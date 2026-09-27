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Terazi Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Eylül - 4 Ekim haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ekim ayına girerken kredi kartı ve taksit tarihlerini yeniden düzenlemek isteyebilirsin. Birkaç ödeme aynı haftaya yığılıyorsa son günü beklemek yerine hesabında hangi tarihte ne kadar para olması gerektiğini şimdiden çıkar. Özellikle otomatik ödeme talimatların varsa kullanılabilir bakiyeyle hesap bakiyesini birbirine karıştırma. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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