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Terazi Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kendi mevsimine girdiğin bu hafta iş hayatında doğal bir uyum yakalıyorsun; müzakere gerektiren bir konuda sözlerin her zamankinden kolay karşılık buluyor. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı, kariyerinle ilgili uzun süredir düşündüğün bir kararı netleştirebilir.

Maddi olarak bu hafta ortak bir hesapta adil bir çözüm bulman kolaylaşıyor; kendi mevsiminde olman bu süreçte sana avantaj sağlıyor. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, finansal bir konuda daha girişken bir adım atabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, kendi mevsiminin getirdiği uyumla birlikte ilişkisinde uzun süredir ertelenen bir konuşmayı bu hafta rahatça yapabilir. Bekar Teraziler ise haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte, kendine uygun birini tanıma konusunda daha net bir sezgiye sahip olabilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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