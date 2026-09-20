Sevgili Terazi, kendi mevsimine girdiğin bu hafta iş hayatında doğal bir uyum yakalıyorsun; müzakere gerektiren bir konuda sözlerin her zamankinden kolay karşılık buluyor. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı, kariyerinle ilgili uzun süredir düşündüğün bir kararı netleştirebilir.

Maddi olarak bu hafta ortak bir hesapta adil bir çözüm bulman kolaylaşıyor; kendi mevsiminde olman bu süreçte sana avantaj sağlıyor. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, finansal bir konuda daha girişken bir adım atabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Teraziler, kendi mevsiminin getirdiği uyumla birlikte ilişkisinde uzun süredir ertelenen bir konuşmayı bu hafta rahatça yapabilir. Bekar Teraziler ise haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte, kendine uygun birini tanıma konusunda daha net bir sezgiye sahip olabilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…