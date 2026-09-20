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Terazi Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Eylül - 27 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 21 Eylül - 27 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kendi mevsimine giren Teraziler ilişkilerde denge kurma yeteneğinin bu hafta öne çıktığını fark edebilir; küçük bir anlaşmazlığı adil bir uzlaşmayla kapatabilir.

Bekar Teraziler ise haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte, karşısındaki kişiyle aralarındaki uyumu daha net hissedebilir.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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