Sevgili Terazi, bu hafta Venüs böbrekleriniz ve bel bölgeniz üzerinden bir denge uyarısı gönderiyor. 14-20 Eylül aralığında yeterince su içmemek, hafif bel ağrılarına ya da halsizliğe yol açabilir. İki seçenek arasında uzun süre kalıp karar verememeniz bu hafta bedeninize de yansıyabilir; kararsızlığın yarattığı gerginlik omuzlarınızda ve boynunuzda hissedilebilir. Cildiniz de bu dönemde biraz daha hassas; ani hava değişimlerine karşı nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Estetik ve uyum arayışınız sağlık rutininize de yansısın; günlük hayatınıza küçük ama düzenli bir denge unsuru, örneğin sabit saatte yürüyüş, eklemeniz size çok iyi gelecek.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…