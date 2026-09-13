Sevgili Terazi, bu hafta Venüs iş birliklerinden gelecek kazançlara işaret ediyor. 14-20 Eylül aralığında bir ortaklık, freelance bir proje ya da paylaşımlı bir girişim beklediğinizden hızlı sonuç verebilir. Kararsızlığınız bu ara finansal konularda da kendini gösterebilir; iki teklif arasında uzun süre gidip gelmek yerine bir kriter belirleyip ona göre seçim yapın. Estetik zevkiniz harcamalarınızı yönlendirmeye devam ediyor, ama bu hafta güzel görünenle gerçekten ihtiyacınız olan arasındaki farkı ayırt etmeniz gerekebilir. Denge kurma yeteneğiniz, bütçenizi de toparlamanın anahtarı.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…