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Terazi Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 5 Ekim - 11 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ekim - 11 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yılın en önemli Yeniayı hafta sonuna doğru senin burcunda gerçekleşiyor ve hafta boyunca bu ana doğru yürüyorsun. Kendi hedeflerin, görünümün ve hayatına verdiğin yön için yeni bir sayfa açabilirsin. Haftanın ortasında Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı iş yerinde cesur bir hamle için sana ivme verebilir. Karar vermeden önce Yeniay'ı beklemek ise sana yön gösterecek.

Maddi olarak yöneticin Venüs retroda olduğu için büyük harcama, yatırım ya da risk almak için henüz erken. Geri hareketteki Venüs'ün sana hatırlattığı şey, sahip olduğunun değerini bilmek. Bütçende ertelediğin bir düzenlemeyi hafta sonundan önce yapman iyi olur.

Gelelim aşka. Yeniay yaklaşırken ilişkinde ortak bir hedef ya da yeni bir adım konuşmak için en uygun zamandasın. Bekarsan eski bir ilişkini düşünmen doğal, ama Yeniay sana yeni birini göstermek isteyebilir; geçmişe bakarken geleceğin kapısını kapatma.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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