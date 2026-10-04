Sevgili Terazi, yılın en önemli Yeniayı hafta sonuna doğru senin burcunda gerçekleşiyor ve hafta boyunca bu ana doğru yürüyorsun. Kendi hedeflerin, görünümün ve hayatına verdiğin yön için yeni bir sayfa açabilirsin. Haftanın ortasında Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı iş yerinde cesur bir hamle için sana ivme verebilir. Karar vermeden önce Yeniay'ı beklemek ise sana yön gösterecek.

Maddi olarak yöneticin Venüs retroda olduğu için büyük harcama, yatırım ya da risk almak için henüz erken. Geri hareketteki Venüs'ün sana hatırlattığı şey, sahip olduğunun değerini bilmek. Bütçende ertelediğin bir düzenlemeyi hafta sonundan önce yapman iyi olur.

Gelelim aşka. Yeniay yaklaşırken ilişkinde ortak bir hedef ya da yeni bir adım konuşmak için en uygun zamandasın. Bekarsan eski bir ilişkini düşünmen doğal, ama Yeniay sana yeni birini göstermek isteyebilir; geçmişe bakarken geleceğin kapısını kapatma.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…