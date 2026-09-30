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Terazi Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ekim ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Ekim ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ekim ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, sahne bu ay senin. Yeniay senin burcunda gerçekleşiyor ve bu yeni bir kişisel başlangıç demek. İmajını yenilemek, kariyerinde farklı bir yöne dönmek ya da kendi işini kurmak için tohumları şimdi atabilirsin. Burcundaki Güneş'in Koç'taki Satürn'le karşıtlığı ayın başında seni zorlayabilir; bir iş ortağının ya da müşterinin talepleri ağır gelebilir. Sosyal çevreni ise Aslan'da yan yana duran Mars ile Jüpiter hareketlendiriyor. Bir etkinlik, dernek ya da arkadaş grubu sayesinde işine yarayacak kişilerle tanışabilirsin.

Maddi olarak en dikkat isteyen konu Venüs'ün geri hareketi. Yönetici gezegenin Akrep burcunda, para alanında geri gidiyor. Harcamalarına, kendine verdiğin değere ve emeğinin karşılığını alıp almadığına bakma zamanı. Bu ay büyük alışverişleri, özellikle lüks harcamaları ertele. Ay sonuna doğru Venüs burcuna geri dönüyor. Boğa burcundaki Dolunay da ayın son haftasında ortak paralar, miras ya da kredi gibi konularda bir sonuç getirebilir.

Peki ya aşk? Venüs retrosu senin için ayın ana teması. Partnerinle birlikteysen bu ay kendine ne kadar değer verildiğini sorgulayabilirsin; ondan daha fazla ilgi ya da açıklık bekleyebilirsin. Ay sonunda Venüs'ün burcuna dönmesiyle bu konuşmayı yapmak kolaylaşıyor. Bekar Terazi isen yeni biriyle hemen başlamak yerine önce kendi isteklerini netleştirmen gereken bir dönemdesin. Eskiden hoşlandığın biri yeniden görünürse heyecanlanabilirsin; ama bu kez kararı sen ver.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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