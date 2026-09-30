Sevgili Terazi, sahne bu ay senin. Yeniay senin burcunda gerçekleşiyor ve bu yeni bir kişisel başlangıç demek. İmajını yenilemek, kariyerinde farklı bir yöne dönmek ya da kendi işini kurmak için tohumları şimdi atabilirsin. Burcundaki Güneş'in Koç'taki Satürn'le karşıtlığı ayın başında seni zorlayabilir; bir iş ortağının ya da müşterinin talepleri ağır gelebilir. Sosyal çevreni ise Aslan'da yan yana duran Mars ile Jüpiter hareketlendiriyor. Bir etkinlik, dernek ya da arkadaş grubu sayesinde işine yarayacak kişilerle tanışabilirsin.

Maddi olarak en dikkat isteyen konu Venüs'ün geri hareketi. Yönetici gezegenin Akrep burcunda, para alanında geri gidiyor. Harcamalarına, kendine verdiğin değere ve emeğinin karşılığını alıp almadığına bakma zamanı. Bu ay büyük alışverişleri, özellikle lüks harcamaları ertele. Ay sonuna doğru Venüs burcuna geri dönüyor. Boğa burcundaki Dolunay da ayın son haftasında ortak paralar, miras ya da kredi gibi konularda bir sonuç getirebilir.

Peki ya aşk? Venüs retrosu senin için ayın ana teması. Partnerinle birlikteysen bu ay kendine ne kadar değer verildiğini sorgulayabilirsin; ondan daha fazla ilgi ya da açıklık bekleyebilirsin. Ay sonunda Venüs'ün burcuna dönmesiyle bu konuşmayı yapmak kolaylaşıyor. Bekar Terazi isen yeni biriyle hemen başlamak yerine önce kendi isteklerini netleştirmen gereken bir dönemdesin. Eskiden hoşlandığın biri yeniden görünürse heyecanlanabilirsin; ama bu kez kararı sen ver.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…