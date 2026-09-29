Sevgili Terazi, burcunu ziyaret eden Güneş sayesinde bugün kendini ifade etmek her zamankinden kolay. Merkür'ün burç değiştirip Akrep'e ilerlemesi ise sözlerini değerini bilen bir tonla kullanmanı sağlıyor; bir iş görüşmesinde ya da pazarlıkta emeğinin karşılığını açıkça istemekten çekinme. Ay'ın İkizler'e girişiyle birlikte bir eğitim, yayın ya da uzak bir yerle bağlantılı bir fırsat gündemine gelebilir.

Maddi olarak Merkür doğrudan para alanında ilerliyor. Gelirini artırmak için yeni bir yol ararken rakamları yüzeysel değil, derinlemesine incelemen seni doğru karara götürür. Emeğinin değerini bilmek bu dönemde kazancını doğrudan etkileyecek.

Peki ya aşk? Yüzeysel uzlaşmalar yerine gerçek duygularınıza inen bir konuşma ilişkini tazeleyebilir. Kimseye bağlı değilsen ilk bakışta sıradan görünen birinin aslında derin bir sohbet ortağı olduğunu keşfedebilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…