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Terazi Burcu right-white
26 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Eylül Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kendi mevsiminde yaşadığın bugünkü karşı burç dolunayı senden net bir tercih yapmanı istiyor; iş hayatında uzun süredir ertelediğin bir kararı bugün vermen gerekebilir. Bu netlik, alışık olduğun denge arayışının ötesinde bir cesaret gerektirebilir.

Ortak bir konuda kesin bir çizgi çekmen bugün gerekebilir; uzun süredir ertelediğin bir parasal karar da bugün hızlanacak. Bu kararlılık, ilerleyen günlerde sana rahatlık sağlayacak.

Peki ya aşk? 'Ben mi, biz mi' sorusu bugün belki de yılın en net haliyle karşına çıkıyor; kendi ihtiyaçlarınla partnerinin beklentileri arasında net bir tercih yapman gerekebilir. Bekar Teraziler ise kimin için ne istediğini netleştirirken kendine dair önemli bir şey keşfedebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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