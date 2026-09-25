Sevgili Terazi, kendi mevsiminde yaşadığın bugünkü karşı burç dolunayı senden net bir tercih yapmanı istiyor; iş hayatında uzun süredir ertelediğin bir kararı bugün vermen gerekebilir. Bu netlik, alışık olduğun denge arayışının ötesinde bir cesaret gerektirebilir.

Ortak bir konuda kesin bir çizgi çekmen bugün gerekebilir; uzun süredir ertelediğin bir parasal karar da bugün hızlanacak. Bu kararlılık, ilerleyen günlerde sana rahatlık sağlayacak.

Peki ya aşk? 'Ben mi, biz mi' sorusu bugün belki de yılın en net haliyle karşına çıkıyor; kendi ihtiyaçlarınla partnerinin beklentileri arasında net bir tercih yapman gerekebilir. Bekar Teraziler ise kimin için ne istediğini netleştirirken kendine dair önemli bir şey keşfedebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…