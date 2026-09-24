Sevgili Terazi, partneriyle aranızdaki sessiz uyumun giderek güçlendiğini bugün fark edebilirsin; Ay'ın Balık'ta ilerlemeye devam etmesi bu uyumu besliyor. Kelimelere gerek duymayan bu anlaşma ilişkinize değer katacak ve güveninizi pekiştirecek.

Bekar Teraziler ise dün hissettiği çekimin bugün daha da netleştiğini görebilir; bu netlik harekete geçmesi için ona cesaret verebilir. Bu adımı atarken içgüdülerine güvenmesi, bugün ona iyi bir sonuç getirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…