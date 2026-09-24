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Terazi Burcu right-white
25 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.09.2026 - 21:46
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 25 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 

25 Eylül Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, partneriyle aranızdaki sessiz uyumun giderek güçlendiğini bugün fark edebilirsin; Ay'ın Balık'ta ilerlemeye devam etmesi bu uyumu besliyor. Kelimelere gerek duymayan bu anlaşma ilişkinize değer katacak ve güveninizi pekiştirecek.

Bekar Teraziler ise dün hissettiği çekimin bugün daha da netleştiğini görebilir; bu netlik harekete geçmesi için ona cesaret verebilir. Bu adımı atarken içgüdülerine güvenmesi, bugün ona iyi bir sonuç getirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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