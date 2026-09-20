Sevgili Terazi, bugün alışılmış rutininizin dışına çıkıp ikinizin de daha önce denemediği bir şey yapma fırsatı doğabilir; Ay'ın Kova'ya geçişiyle gelen bu özgürlük hissi, günün ilerleyen saatlerinde ilişkinize taze bir enerji katacak.

Kendi kalıplarının dışında düşünen biri bu akşam bekar Terazilerin ilgisini çekebilir; farklı bakış açısı ilk anda seni şaşırtsa da, sohbeti sürdürmek isteyebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…