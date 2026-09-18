Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seni her zamanki uzlaşmacı tavrından çıkarıp kendi fikrini net söylemeye itebilir. Partnerinle bir konuda hemen ortak noktayı aramak yerine, önce ne düşündüğünü açıkça söylemen bugün senin için alışılmadık ama gerekli.

Fikrini çekinmeden söyleyen, kararlı biri bugün karşına çıkabilir; bu netlik ilk başta seni şaşırtsa da aslında hoşuna gidebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…