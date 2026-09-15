Sevgili Terazi, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle askıda bıraktığınız bir konuda net bir cevap vermek zorunda kalabilirsiniz; herkesi memnun etme çabanız bu sefer işe yaramayabilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte kararlarınız daha kolay, daha rahat çıkıyor; bu konuşmayı akşama bırakmak sizin lehinize.

Bekar Teraziler bugün iki seçenek arasında kalabilir; ama bu sefer sorun tercih değil, ikisine de eşit ilgi duyabilmeniz. Kalbinizin gerçekte kime meylettiğini anlamak için bugün kendinize dürüst bir an ayırın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…