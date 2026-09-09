Sevgili Terazi, Merkür bugün burcuna geçiyor ve aşk hayatında söylemek istediklerini daha rahat dile getirmeni sağlıyor. İlişkin varsa son günlerde aranızda kalan bir yanlış anlaşılmayı konuşabilirsiniz. Sen iki tarafı da anlamaya çalışırken bazen kendi istediğini söylemeyi unutabiliyorsun; bu kez sadece ortam bozulmasın diye geri çekilme. Kimin haklı olduğundan çok ikinizin bundan sonra ne yapacağına odaklanın.

Bekarsan sohbeti ilk dakikadan rahat akan biriyle karşılaşabilirsin. Merkür’ün burcundaki hareketi yeni tanışmalarda zihinsel uyumu öne çıkarıyor. Her konuda aynı düşünmeniz gerekmiyor; sana yeni bir şey düşündüren biri de ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…