Sevgili Terazi, bugün partnerinle arkadaşlarınıza ayıracağınız zaman yüzünden küçük bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ay’ın yöneticin Venüs ile yaptığı kare, ikinizin de kendi planından vazgeçmek istememesine neden olabilir; ayrı program yapmak da düşündüğün kadar kötü bir seçenek olmayabilir.

Bekarsan arkadaş grubuna yeni katılan biri ilgini çekebilir. İlk anda sıradan başlayan sohbetiniz, gecenin ilerleyen saatlerinde ikinizin kalabalıktan uzaklaşıp konuşmaya devam etmesiyle farklı bir havaya bürünebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…