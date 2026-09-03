Sevgili Terazi, bugün ilişkinizde uzun zamandır konuştuğunuz bir planı biraz daha ayrıntılı ele alabilirsiniz. İlişkin varsa, seyahat etmek, bir etkinliğe katılmak ya da birlikte bir şey öğrenmek istiyorsanız tarih belirlemek planın sürekli ertelenmesini önleyebilir. Her ayrıntıyı aynı anda çözmeniz gerekmiyor.

Bekarsan, senden farklı ilgi alanları olan biriyle sohbet etmek hoşuna gidebilir. Ortak noktanız az olsa bile birbirinizle konuşurken rahat hissediyorsanız tanışmaya devam edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…