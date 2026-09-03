Sevgili Terazi, Son Dördün eğitim, seyahat ya da başka bir şehirle bağlantılı planlarını tekrar gözden geçirmeni gerektirebilir. Başvurmayı düşündüğün bir kursun tarihi sana uymayabilir, planladığın yolculuk değişebilir ya da başka şehirdeki bir iş için şartları tekrar hesaplaman gerekebilir. Venüs hala burcunda ilerlerken çevrendekilerin fikrinden önce bu planın sana uyup uymadığına bakmalısın.

Maddi konularda kurs ücreti, uçak bileti, konaklama ya da başvuru masrafı beklediğinden yüksek çıkabilir. Toplam maliyeti hesapladıktan sonra rezervasyon ya da kayıt yaptırman daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, birlikte düşündüğünüz bir seyahat ya da etkinlik için tarih belirleyebilirsiniz. Bekar bir Terazi burcu isen, senden farklı şeylerle ilgilenen biriyle sohbet etmek hoşuna gidebilir; ortak noktanız olup olmadığını konuşmaya devam ettikçe görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…