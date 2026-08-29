Sevgili Terazi, Ay bugün tam karşı burcuna, ilişkiler alanına geçiyor ve odağın karşındaki kişiye kayıyor. Son günlerin kendi içine dönük havasından sonra bugün birileriyle bir araya gelmek istiyorsun. İş hayatında bir ortakla kuracağın uyum işini hızlandırıyor. Yarınki açının etkisiyle bugün kurulan bir bağ uzun vadeli olabilir.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar bugün gündeminde. Şartları açıkça belirlemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün partnerini dinlemeye öncelik vermelisin. Bekar bir Terazi burcu isen, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…