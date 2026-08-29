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Terazi Burcu right-white
30 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 30 Ağustos Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay bugün tam karşı burcuna, ilişkiler alanına geçiyor ve odağın karşındaki kişiye kayıyor. Son günlerin kendi içine dönük havasından sonra bugün birileriyle bir araya gelmek istiyorsun. İş hayatında bir ortakla kuracağın uyum işini hızlandırıyor. Yarınki açının etkisiyle bugün kurulan bir bağ uzun vadeli olabilir.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar bugün gündeminde. Şartları açıkça belirlemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün partnerini dinlemeye öncelik vermelisin. Bekar bir Terazi burcu isen, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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