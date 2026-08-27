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Terazi Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Ağustos Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, tutulma günlük düzen ve sağlık alanında gerçekleşiyor; günlük hayatındaki bir aksaklık, artık değiştirmen gereken bir alışkanlığı fark ettirebilir. İş hayatında seni zorlayan bir çalışma biçimini aynı şekilde sürdürmek yerine programını, görev dağılımını ya da günün akışını yeniden düzenlemek isteyebilirsin.

Maddi konularda günlük harcamalarını sadeleştirmek için iyi bir farkındalık oluşabilir. Sürekli ödediğin ama artık kullanmadığın bir masrafı kesmek bütçende küçük de olsa rahatlama sağlayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkinizin gündelik akışında ikinizi de zorlayan bir alışkanlığı değiştirmeye karar verebilirsiniz. Bekar bir Terazi burcu isen, seni sürekli aynı yerde tutan bir bekleyişten vazgeçmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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