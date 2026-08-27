Sevgili Terazi, tutulma günlük düzen ve sağlık alanında gerçekleşiyor; günlük hayatındaki bir aksaklık, artık değiştirmen gereken bir alışkanlığı fark ettirebilir. İş hayatında seni zorlayan bir çalışma biçimini aynı şekilde sürdürmek yerine programını, görev dağılımını ya da günün akışını yeniden düzenlemek isteyebilirsin.

Maddi konularda günlük harcamalarını sadeleştirmek için iyi bir farkındalık oluşabilir. Sürekli ödediğin ama artık kullanmadığın bir masrafı kesmek bütçende küçük de olsa rahatlama sağlayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkinizin gündelik akışında ikinizi de zorlayan bir alışkanlığı değiştirmeye karar verebilirsiniz. Bekar bir Terazi burcu isen, seni sürekli aynı yerde tutan bir bekleyişten vazgeçmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…