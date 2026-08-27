Sevgili Terazi, günlük hayatınızda sizi yoran bir düzen artık daha fazla göze batabilir. Çünkü Balık burcundaki Dolunay ve parçalı Ay tutulması ilişkideki günlük alışkanlıkları, birlikte geçirilen zamanı ve birbirinize nasıl yer açtığınızı sorgulatıyor. İlişkin varsa, birbirinize hiç zaman ayıramamak ya da tam tersine fazlasıyla iç içe olmak gibi işlemeyen bir düzeni değiştirmeye karar verebilirsiniz. Büyük sözlerden çok küçük ama gerçekten uygulanabilir bir değişiklik daha işe yarar.

Bekarsan, seni aynı yerde tutan bir bekleyişten sıkılabilirsin. Cevap vermeyen bir mesajı takip etmek ya da ne istediğini belli etmeyen biri için sürekli ihtimal üretmek yerine biraz geri çekilip karşı tarafın ne yaptığına bak. Hep sen uğraşıyorsan bunu da görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…