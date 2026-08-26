Sevgili Terazi, sabah Güneş-Neptün açısı içinde taşıdığın bir duyguyu anlamanı zorlaştırabilir. İlişkin varsa, bir şeylerin seni rahatsız ettiğini biliyor ama tam olarak ne olduğunu anlatamıyor olabilirsin. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu bu düşünceyi toparlamana yardımcı oluyor. Kendini hazır hissettiğinde partnerine anlat; her şeyi tek seferde çözmek zorunda değilsiniz.

Bekarsan, gece Ay’ın günlük düzen alanına geçmesi her gün gördüğün birini farklı gözle değerlendirmeni sağlayabilir. Daha önce sıradan gelen biri bir anda dikkatini çekebilir. Bunun anlık bir merak mı yoksa gerçek bir ilgi mi olduğunu görmek için biraz sohbet etmek yeterli olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…