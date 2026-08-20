Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs senin burcunda Satürn ile tam karşı karşıya geliyor ve bu, aşk hayatında biraz daha dikkatli davranman gereken bir güne işaret ediyor. İlişkin varsa, partnerinle aranıza beklenmedik bir mesafe girebilir ya da aranızda daha belirgin bir sınır oluştuğunu hissedebilirsin. Bunu kişisel bir reddedilme gibi algılamamalısın; bazı ilişkiler olgunlaşmak ve güçlenmek için biraz zamana ve mesafeye ihtiyaç duyabilir. Sen genellikle her şeyi hemen tatlıya bağlamaya çalışırsın ama bugün her şeyi anında düzeltmek zorunda değilsin, biraz akışına bırak.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiden biraz çekimser ve mesafeli bir tavır görebilirsin. Bu durum senin çekiciliğinle ya da değerinle ilgili olmak zorunda değil; günün havası insanları biraz daha temkinli davranmaya itebilir. Kendini sorgulamak yerine biraz sabırlı olmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…