Sevgili Terazi, bugün ilişkine kendi iyi hâlini taşıyorsun. Ay kazanç alanında ilerliyor, Venüs ise hâlâ senin burcunda. İlişkin varsa, kendini iyi hissettiğin için partnerine karşı da çok daha cömertsin. Bu enerjiyi fark edip ona bir şey vermelisin; bir söz, bir jest ya da sadece iyi bir gün. İyi olduğun günlerde sevmek çok daha kolay oluyor.

Bekarsan, çevrenden gelen ilgi bugün de sürüyor. Yalnız gelen her ilgiye aynı kapıyı açmamalısın; bu hafta seçici olmak seni yorulmaktan kurtaracak. Kendine iyi davranmayı sürdürmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…