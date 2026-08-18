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Terazi Burcu right-white
19 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 19 Ağustos Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay kazanç alanında ilerliyor ve dikkatin somut konularda. Venüs hâlâ burcunda olduğu için çekiciliğin ve ikna gücün sürüyor. İş hayatında dün dile getirdiğin talebin karşılığını bugün alabilirsin. Yarınki İlk Dördün uzaklarla ya da eğitimle ilgili bir karar getiriyor, o yüzden bugün kafandaki soruları toparlamalısın.

Maddi konularda emeğinin karşılığını konuşmaya devam etmelisin. Dün başladığın görüşmeyi bugün sonuçlandırabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendine güvenin sürüyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, kendini iyi hissettiğin için ilişkine de bu enerjiyi taşıyorsun. Bekar bir Terazi burcu isen, çevrenden gelen ilgi bugün de devam ediyor. Kendine iyi davranmayı sürdürmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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