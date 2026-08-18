Sevgili Terazi, bugün Ay kazanç alanında ilerliyor ve dikkatin somut konularda. Venüs hâlâ burcunda olduğu için çekiciliğin ve ikna gücün sürüyor. İş hayatında dün dile getirdiğin talebin karşılığını bugün alabilirsin. Yarınki İlk Dördün uzaklarla ya da eğitimle ilgili bir karar getiriyor, o yüzden bugün kafandaki soruları toparlamalısın.

Maddi konularda emeğinin karşılığını konuşmaya devam etmelisin. Dün başladığın görüşmeyi bugün sonuçlandırabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendine güvenin sürüyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, kendini iyi hissettiğin için ilişkine de bu enerjiyi taşıyorsun. Bekar bir Terazi burcu isen, çevrenden gelen ilgi bugün de devam ediyor. Kendine iyi davranmayı sürdürmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…