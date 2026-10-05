Ölçülü ama sıcak bir tutum bugün hem bağını güçlendiriyor hem de seni geleceğe dönük güvende hissettiriyor Terazi. Yöneticin Venüs'ün Merkür'le Akrep'te kavuşması bugünü senin için özellikle duygusal kılıyor; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması ise ortaklığınıza beklenmedik bir genişleme katıyor.

Yalnızsan, estetik ya da sosyal bir ortamda paylaştığın bir fikir beklemediğin bir ilgiyle karşılık buluyor. Venüs'ün retrosu hâlâ büyük bir adım atmadan önce düşünmeni öğütlese de, bugünkü hava yeni bir tanışıklığı erteletmiyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…