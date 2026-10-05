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Terazi Burcu right-white
6 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.10.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 

6 Ekim Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Ölçülü ama sıcak bir tutum bugün hem bağını güçlendiriyor hem de seni geleceğe dönük güvende hissettiriyor Terazi. Yöneticin Venüs'ün Merkür'le Akrep'te kavuşması bugünü senin için özellikle duygusal kılıyor; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması ise ortaklığınıza beklenmedik bir genişleme katıyor.

Yalnızsan, estetik ya da sosyal bir ortamda paylaştığın bir fikir beklemediğin bir ilgiyle karşılık buluyor. Venüs'ün retrosu hâlâ büyük bir adım atmadan önce düşünmeni öğütlese de, bugünkü hava yeni bir tanışıklığı erteletmiyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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