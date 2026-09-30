Sevgili Terazi, Aslan'daki Jüpiter ile Ay arasındaki uyum bugün ilişkine neşe ve hafiflik getiriyor. Partnerinle rutinin dışına çıkıp gidilmemiş bir mekanı denemek ya da gelecek için birlikte hayaller kurmak aranızdaki bağı tazeler. Yönetici gezegenin Venüs'ün retroya hazırlanması ise ilişkide neye değer verdiğini sorgulatabilir; bu düşünceleri partnerinle paylaşmak ikinizi yakınlaştırır.

Henüz bir ilişkin yoksa farklı bir şehirden ya da kültürden biriyle yapacağın konuşma bugün seni beklenmedik şekilde etkileyebilir. İkizler'deki Ay ufkunu genişletirken yeni bakış açılarına açık olman kalbine de yeni kapılar aralayacak. Önyargılarını bir kenara bırakırsan bu tanışma sana kendinle ilgili yeni şeyler de öğretecek. Bir kurs, seminer ya da seyahat sırasında göz göze geldiğin biriyle sohbet açmaktan çekinme.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…