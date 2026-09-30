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Terazi Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

1 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Aslan'daki Jüpiter ile Ay arasındaki uyum bugün ilişkine neşe ve hafiflik getiriyor. Partnerinle rutinin dışına çıkıp gidilmemiş bir mekanı denemek ya da gelecek için birlikte hayaller kurmak aranızdaki bağı tazeler. Yönetici gezegenin Venüs'ün retroya hazırlanması ise ilişkide neye değer verdiğini sorgulatabilir; bu düşünceleri partnerinle paylaşmak ikinizi yakınlaştırır.

Henüz bir ilişkin yoksa farklı bir şehirden ya da kültürden biriyle yapacağın konuşma bugün seni beklenmedik şekilde etkileyebilir. İkizler'deki Ay ufkunu genişletirken yeni bakış açılarına açık olman kalbine de yeni kapılar aralayacak. Önyargılarını bir kenara bırakırsan bu tanışma sana kendinle ilgili yeni şeyler de öğretecek. Bir kurs, seminer ya da seyahat sırasında göz göze geldiğin biriyle sohbet açmaktan çekinme.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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