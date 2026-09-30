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Terazi Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş burcunda ilerlerken bugün ufkunu genişletecek fırsatlar önüne çıkıyor. Bir kurs, seminer ya da uzaktan yürüttüğün bir iş öne çıkabilir; İkizler'deki Ay eğitim ve yurt dışı alanını hareketlendiriyor. Yeni bir şey öğrenmeye açık olman kariyerine taze bir soluk getirecek.

Maddi olarak para alanında yeni bir dönem başlıyor, çünkü Merkür Akrep'e geçti. Harcamalarını kalem kalem incelemek, gereksiz bir aboneliği iptal etmek ya da bir alacağını hatırlatmak için elverişli bir gün. Yönetici gezegenin Venüs'ün retroya hazırlanması da büyük alımları ertelemeni öneriyor.

Peki ya aşk? İlişkinde neşeli bir hava var; Jüpiter ile Ay arasındaki uyum bunu destekliyor. Partnerinle birlikte yeni bir yer keşfetmek ya da ortak bir hayal kurmak aranızı ısıtır. Kalbin boştaysa farklı bir kültürden ya da başka bir şehirden biriyle yapılan sohbet ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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