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Terazi Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 1 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, para alanına yeni adım atan Merkür bugün cüzdanınla ilgili net düşünmeni istiyor. Hangi harcamanın gerçekten gerekli, hangisinin alışkanlıktan yapıldığını ayırt etmek için sade bir liste hazırlayabilirsin. Kullanmadığın bir üyeliği sonlandırmak ya da birine verdiğin borcu nazikçe hatırlatmak bugün kolay olacak. Venüs'ün geri harekete hazırlanması ise mücevher, kıyafet ya da dekorasyon gibi keyif alımlarını bir süre beklemenin daha doğru olduğunu gösteriyor. İkizler'deki Ay eğitim alanını öne çıkardığı için kendini geliştirmeye yapacağın küçük bir yatırım uzun vadede karşılığını verir. Maaş ya da ücret konusunu konuşman gerekiyorsa uzlaşmacı tavrını korurken rakamlarını da net söylemekten çekinme; bugün karşındakini ikna etmek zor olmayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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