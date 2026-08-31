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Terazi Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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Gökyüzü Eylül ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Eylül ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Eylül ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Eylül ayının ilk yarısında Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay seni biraz içe dönmeye davet ediyor. Günlük hayatının yoğunluğundan uzaklaşıp zihnini dinlendirmek, geçmişte yaşadığın bazı olayları değerlendirmek ve tamamlanmamış meseleleri kapatmak isteyebilirsin. Bu dönemde yalnız kalmaya ve kendine vakit ayırmaya ihtiyaç duyabilirsin.

Özellikle iş ve özel hayatında seni yoran alışkanlıkları fark etmek için iyi bir dönemdesin. Her şeye yetişmeye çalışmak yerine kendine dinlenme alanı açman, önümüzdeki döneme daha güçlü başlamanı sağlayabilir.

23 Eylül'de Güneş'in kendi burcun Terazi'ye geçmesi ve sonbahar ekinoksunun yaşanmasıyla birlikte sahne yeniden senin oluyor. Kendini daha enerjik, özgüvenli ve görünür hissedebilirsin. Dış görünüşünde değişiklik yapmak, yeni hedefler belirlemek veya hayatında önemli bir başlangıç yapmak isteyebilirsin.

Bu dönem ilişkilerinde de denge arayışın artacak. Hem kendi isteklerini hem de karşındaki kişinin beklentilerini gözeterek hareket etmek isteyebilirsin. Ancak herkesin mutluluğundan sorumlu olmadığını da hatırlamalısın.

26 Eylül'de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise ikili ilişkiler ve ortaklıklarda önemli bir tamamlanma getirebilir. Bir ilişkinin geleceğiyle ilgili karar verebilir veya iş ortaklığında yeni bir yol çizebilirsin. Artık seni mutlu etmeyen bir bağdan uzaklaşmak da gündeme gelebilir.

Peki ya aşk? Güneş'in burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında da dikkatleri üzerine çekebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle ilişkinizin geleceğini konuşabilirsiniz. Ancak kendi isteklerini geri plana atmamaya dikkat etmelisin.

Bekarsan, özellikle ayın sonlarına doğru hayatına giren biri seni ciddi şekilde etkileyebilir. Bu kişiyle ilişkinin nereye gideceği konusunda hızlı değil, dengeli karar vermen önemli.

Eylül ayı Terazi burçlarına önce kendilerini dinlemeyi, ardından yeniden parlamayı ve sonunda ilişkilerinde net kararlar almayı öğretecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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