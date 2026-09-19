Sevgili Terazi, iş yerinde bugün beklenmedik bir seçenekle karşılaşabilirsin; bu seçeneğin arkasında Jüpiter-Uranüs açısı var. Ama etraftaki katı, temkinli hava, bu seçeneği kabul etmek mi yoksa güvenli yolda kalmak mı konusunda seni kararsız bırakabilir.

Güvenli seçenek ile cazip görünen yeni bir fırsat arasında bugün kalabilirsin; ikisini birden değerlendirmek yerine bir tanesine odaklanman zaman kazandıracak.

Dürüst bir tepki bugün dengeli bir yanıt aramaktan daha işe yarayacak; partnerinden gelen beklenmedik bir söz karşısında ilk aklına geleni söylemekten çekinme. Bekar Teraziler bugün tanıştığı kişiyi eski tercihleriyle kıyaslamak yerine kendi hâline değerlendirirse daha net bir izlenim edinebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…