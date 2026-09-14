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Terazi Burcu right-white
15 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 15 Eylül Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sizi net bir taraf tutmaya zorluyor. Kariyer tarafında iki seçenek arasında uzun süre gidip gelmek yerine bir kritere göre karar vermeniz size zaman kazandıracak.

Para konusunda herkesi memnun etme çabanız bugün bütçenize de yansıyabilir; bir teklife hayır demek suçluluk değil, sağduyu.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Teraziler askıda bıraktığı bir konuda bugün net bir cevap vermek zorunda kalabilir. Bekar Teraziler ise iki kişi arasında kalmak yerine kalbinizin gerçekten neyi istediğine kulak vermeyi deneyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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