Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sizi net bir taraf tutmaya zorluyor. Kariyer tarafında iki seçenek arasında uzun süre gidip gelmek yerine bir kritere göre karar vermeniz size zaman kazandıracak.

Para konusunda herkesi memnun etme çabanız bugün bütçenize de yansıyabilir; bir teklife hayır demek suçluluk değil, sağduyu.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Teraziler askıda bıraktığı bir konuda bugün net bir cevap vermek zorunda kalabilir. Bekar Teraziler ise iki kişi arasında kalmak yerine kalbinizin gerçekten neyi istediğine kulak vermeyi deneyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…