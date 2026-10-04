Sevgili Terazi, partnerinle bugün bir denge kurma çabası öne çıkıyor. Sabahki sezgisel hava, onun neye ihtiyaç duyduğunu söze dökülmeden anlamanı sağlıyor. Ancak öğleden sonra yöneticin Venüs'ün hem retrosu hem de Merkür'le kurduğu gergin açı küçük bir kararsızlığı gerginliğe dönüştürebilir; bugün büyük bir karar almak yerine sadece dinlemek daha sağlıklı bir seçim. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle aranızdaki denge yeniden kuruluyor.

Sosyal bir davette ilgisini çeken biriyle tanışmak, bekarlığını sürdürenler için bugün mümkün. Venüs'ün retrosu eski bir aşkı da yeniden gündeme getirebilir; belki bir mesaj, belki ortak bir tanıdık üzerinden bir haber alabilirsin. Yeni tanışıklığa açık kalırken geçmişin gölgesinde kalmamak, bugünkü fırsatı değerlendirmen için önemli.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…