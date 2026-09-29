Sevgili Terazi, bugün Akrep'e geçen Merkür ilişkinde artık yüzeysel uzlaşmalarla yetinmek istemediğini gösteriyor. Konuştuğunuz konuların gerçek duygulara indiğini fark edeceksin; ne istediğini açıkça söylemek, dengeyi korumak için sürekli taviz vermekten daha sağlıklı. Birlikte değer verdiğiniz şeyleri konuşmak ortak geleceğinize dair net bir resim çizer. Partnerinin ihtiyaçlarını da aynı özenle dinlemek aranızdaki uyumu güçlendirir. İkizler'deki Ay uzak yerleri öne çıkardığında kısa bir kaçamak planlamak ya da birlikte yeni bir şey öğrenmek ikinize de iyi gelecek.

Şu an yalnızsan ilk izleniminin ötesine geçmeyi dene. Sessiz ve mütevazı görünen birinin, konuştukça seni şaşırtan bir iç dünyası olduğunu keşfedebilirsin. Onu tanımak için acele etmeden zaman tanı. Ortak ilgi alanları aranızdaki bağı hızla güçlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…