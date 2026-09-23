Sevgili Terazi, ilişkisi olan Teraziler bugün partneriyle kurduğu sessiz anlaşmanın kelimelere gerek duymadığını fark edebilir; Ay'ın Balık'a geçtiği bugün bu sessiz uyum daha da belirginleşiyor. Bu sessiz uyum, ilişkinizde kelimelerin bile gereksiz kaldığı nadir anlardan biri olacak.

Bekar Teraziler ise bugün ilk bakışta hissettiği bir çekimi mantığa dökmeden kabul edebilir; bu içgüdüsel yaklaşım bugün seni şaşırtsa da doğru olabilir. Bu içgüdüsel adım, seni alışık olmadığın ama güzel bir sürprize götürebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…