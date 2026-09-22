Sevgili Terazi, ilişkisi olan Teraziler kendi mevsiminin getirdiği uyumla bugün ilişkisinde uzun süredir ertelenen bir konuşmayı rahatça yapabilir; Güneş'in kendi burcuna geçmesiyle kazandığın özgüven bu konuşmayı kolaylaştıracak. Bu özgüven, partnerinle aranızdaki dengeyi bugün yeniden kurmana da yardımcı olacak.

Bekar Teraziler ise bugün karşısındaki kişiyle aralarındaki dengenin ilk andan itibaren rahat bir uyum sinyali verebileceğini fark edebilir; bu doğal uyumu zorlamadan takip etmen bugün sana yetecek. Aceleci davranmadan ilerlemen, bu bağlantının sağlam bir zemine oturmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…