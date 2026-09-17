Sevgili Terazi, uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı partnerinizle bugün nihayet yapmanız gerekebilir; herkesi memnun etme çabanız bu kez işe yaramayacak. Merkür-Satürn açısının verdiği bu netlik, kaçmak yerine yüzleşmenizi sağlarsa ilişkinizi büyük ölçüde rahatlatacak.

İki seçenek arasında kalmak yerine kendi kalbinizin sesini dinleyip net bir tercih yapman gereken bir gün bu, bekar Teraziler için; Yay'daki İlk Dördün bu kararı vermeniz için size gereken cesareti verecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…