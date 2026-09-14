Sevgili Terazi, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi sizi net bir taraf tutmaya zorluyor. İlişkisi olan Teraziler askıda bıraktığı bir konuda artık cevap vermek zorunda kalabilir; herkesi memnun etme çabası bu sefer işe yaramayabilir, kalbinizin sesini dinleyin. Venüs'ün etkisiyle tatlı diliniz bugün de güçlü, ama gerçek bağ kurmak için yüzeyin biraz altına inmeniz gerekiyor.

Bekar Teraziler için gün, iki seçenek arasında sıkışıp kalmak yerine gerçekten neyi istediğinize odaklanmayı öğrenme fırsatı. Dengeyi dışarıda değil, önce kendi içinizde kurmayı deneyin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…